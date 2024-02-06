Хейли запросила защиту у Секретной службы США

Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера Никки Хейли обратилась к Секретной службе за защитой в связи с увеличивающимися угрозами в ее адрес. Эту информацию сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на саму Хейли.

Хотя публичных деталей угроз в отношении бывшего постпреда США в ООН известно немного, некоторые СМИ, включая ABC, отмечают случаи «сваттинга» — ложных сообщений о серьезных инцидентах на месте проживания лица. Эта тактика довольно распространена в США, как свидетельствуют регулярные случаи подобных вымышленных угроз. Недавно угрозу о бомбе получил судья Артур Энгорон, который рассматривает гражданский иск против Трампа, а также была вызвана полиция к представителю республиканцев Марджори Тейлор Грин.

Сама Никки Хейли подтвердила перед WSJ, что обратилась за защитой, хотя не раскрыла причины этого решения. СМИ указывают на «растущие угрозы» как основную причину.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В борьбе за кандидатуру от Республиканской партии выдвигаются Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже снялись Майк Пенс, Даг Бергум, Тим Скотт, Крис Кристи, Рон Десантис и Вивек Рамасвами. Нынешний президент США Джо Байден также выразил желание переизбраться от Демократической партии.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.