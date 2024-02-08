В ЕС высказались о возможности санкций против Такера Карлсона

В ЕС на данный момент не обсуждают возможность ввести санкции против журналиста и бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона после того, как он взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Нет, в настоящее время нет речи о введении санкций против него», — заявил неназванный европейский дипломат, отвечая на вопрос о санкциях против журналиста.

7 февраля издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента сообщило, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

Кроме того, бывший премьер-министр Бельгии и член Европарламента Ги Верхофстадт заявлял, что визит Карлсона в Россию может начать конфликт экс-ведущего телеканала Fox News с Евросоюзом. Верхофстадт назвал Карлсона «рупором» Путина и экс-президента США Дональда Трампа и призвал Евросоюз ввести запрет на поездки журналиста в ЕС.

Ранее советник американского президента высказался о еще не вышедшем интервью с Путиным.