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В ЕС высказались о возможности санкций против Такера Карлсона

ТАСС: в ЕС не обсуждают санкции против Такера Карлсона из-за интервью с Путиным

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AP/РИА Новости

В ЕС на данный момент не обсуждают возможность ввести санкции против журналиста и бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона после того, как он взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Нет, в настоящее время нет речи о введении санкций против него», — заявил неназванный европейский дипломат, отвечая на вопрос о санкциях против журналиста.

7 февраля издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента сообщило, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

Кроме того, бывший премьер-министр Бельгии и член Европарламента Ги Верхофстадт заявлял, что визит Карлсона в Россию может начать конфликт экс-ведущего телеканала Fox News с Евросоюзом. Верхофстадт назвал Карлсона «рупором» Путина и экс-президента США Дональда Трампа и призвал Евросоюз ввести запрет на поездки журналиста в ЕС.

Ранее советник американского президента высказался о еще не вышедшем интервью с Путиным.

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