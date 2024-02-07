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Советник американского президента высказался о еще не вышедшем интервью с Путиным

Салливан: аргументы в пользу поддержки Киева все равно превалируют

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Susan Walsh/AP

В Соединенных Штатах уверены, что в международном сообществе голоса сторонников поддержки Украины превалируют над доводами критиков. Такое мнение выразил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, говоря о еще неопубликованном интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

По словам Салливана, Вашингтон последовательно выражал мнение о том, что помощь Украине отвечает фундаментальным интересам США и НАТО в сфере безопасности, и аргументы в этом вопросе продолжают превалировать.

7 февраля в Кремле рассказали об интервью американского журналиста Карлсона с Путиным: оно состоялось.

В тот же день в газете New York Times написали, что интервью Путина Карлсону обострит политические разногласия в США.

Издание Newsweek со ссылкой на депутатов Европарламента сообщило, что ЕС может ввести санкции в отношении Карлсона за интервью с Путиным.

Ранее Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожает журналисту Карлсону.

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