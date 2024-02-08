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Власти пригласили журналиста Карлсона в Омск

Глава Омской области Хоценко пригласил американского журналиста Карлсона в Омск

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Scott Morgan/Reuters

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале заявил, что приглашает американского журналиста, бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в регион.

В публикации глава области сообщил, что узнал из СМИ о желании журналиста побывать в Сибири.

«Приглашаю журналиста к нам в Омск, чтобы он смог окончательно влюбиться в нашу страну. Лично познакомлю Такера Карлсона с нашими красотами, традициями и культурой», — написал Хоценко.

Такер Карлсон сообщил о времени и месте публикации интервью с Владимиром Путиным — оно выйдет на официальном сайте журналиста в два часа ночи по московскому времени в пятницу. 3 февраля бывшего ведущего телеканала Fox News заметили в Москве. На вопрос о возможном интервью с Путиным журналист ответил уклончиво: «посмотрим». Позднее он подтвердил, что действительно намерен беседовать с российским лидером, и сообщил, что Вашингтон пытался помешать его планам.

Такер Карлсон получил известность благодаря критическому отношению к политике президента США Джо Байдена и сдержанной поддержке его соперника на президентских выборах 2020 года Дональда Трампа.

Ранее в США обеспокоились последствиями появления интервью Путина Карлсону.

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