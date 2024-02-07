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Швейцария попросила Китай принять участие в «саммите мира» по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис попросил КНР присоединиться к саммиту мира по Украине

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Global Look Press

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что попросил китайскую сторону принять участие во втором глобальном «саммите мира» по разрешению украинского кризиса. Об этом пишет Bloomberg.

Как следует из текста, «Швейцария усилила давление на Пекин, чтобы тот сыграл свою роль в прекращении боевых действий почти через два года после начала конфликта» на Украине.

По словам главы МИД Швейцарии, он попросил своего китайского коллегу Ван И принять участие в «саммите мира», на что тот ответил, что «принял к сведению приглашение» и даст ответ через несколько дней.

«У Китая очень прочные отношения с Россией, но он по-прежнему готов внести свой вклад в прекращение этой войны», — сказал Кассис.

До этого агентство Reuters сообщало, что Китай предупредил Украину, что двусторонним отношениям может быть нанесен серьезный ущерб из-за того, что Киев внес более десятка компаний из КНР в список «международных спонсоров войны».

По данным источников агентства, предупреждение было передано во время встречи посла Китая с высокопоставленными чиновниками украинского правительства.

Ранее в офисе Зеленского задумались о приглашении России на «саммит мира».

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