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В офисе Зеленского задумались о приглашении России на «саммит мира»

Ермак: на втором «саммите мира» Украина готова рассмотреть приглашение России

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Denis Balibouse/Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на втором глобальном «саммите мира» Украина готова рассмотреть возможность приглашения представителей России. Его слова приводит «Европейская правда».

«Мы готовы слышать всех. У нас за столом сидят не только наши партнеры из стран НАТО, ЕС, но и страны Глобального юга», – подчеркнул Ермак.

В то же время он отметил, что для начала нужно создать «общий план», после чего думать о контактах с российской стороной.

«Я хочу повторить логику «формулы мира»: первая встреча, первый саммит на уровне лидеров – он без участия России. Затем мы открываем возможность проведения по всем девяти пунктам из десяти отдельных встреч, конференций, событий на разных уровнях для выработки плана», – сказал Ермак.

Только после этого, «когда план будет готов», Киев готов рассмотреть вопрос приглашения представителей Москвы, отметил политик.

До этого президент Украины Владимир Зеленский добился проведения международного саммита в Швейцарии, на котором вновь обсудят украинскую «формулу мира». При этом, по мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, поездка Зеленского в Швейцарию приведет к конфликту.

Ранее экс-президент Чехии рассказал, когда на самом деле начался конфликт на Украине.

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