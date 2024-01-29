В офисе Зеленского задумались о приглашении России на «саммит мира»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на втором глобальном «саммите мира» Украина готова рассмотреть возможность приглашения представителей России. Его слова приводит «Европейская правда».

«Мы готовы слышать всех. У нас за столом сидят не только наши партнеры из стран НАТО, ЕС, но и страны Глобального юга», – подчеркнул Ермак.

В то же время он отметил, что для начала нужно создать «общий план», после чего думать о контактах с российской стороной.

«Я хочу повторить логику «формулы мира»: первая встреча, первый саммит на уровне лидеров – он без участия России. Затем мы открываем возможность проведения по всем девяти пунктам из десяти отдельных встреч, конференций, событий на разных уровнях для выработки плана», – сказал Ермак.

Только после этого, «когда план будет готов», Киев готов рассмотреть вопрос приглашения представителей Москвы, отметил политик.

До этого президент Украины Владимир Зеленский добился проведения международного саммита в Швейцарии, на котором вновь обсудят украинскую «формулу мира». При этом, по мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, поездка Зеленского в Швейцарию приведет к конфликту.

Ранее экс-президент Чехии рассказал, когда на самом деле начался конфликт на Украине.