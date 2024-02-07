В Словении признали бессмысленность санкций против России

Глава МИД Словении Таня Файон признала, что введенные Западом санкции против РФ недостаточно эффективны. Об этом министр сообщила в интервью RND.

«Похоже, они не действуют таким образом, чтобы мы видели, как (президент России Владимир. – прим. ред.) Путин страдает», — заявила глава внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что на данном этапе европейцы столкнулись с ситуацией, когда странам необходимо прикладывать усилия, чтобы заменить продукцию РФ на европейском рынке.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не видит смысла, в том чтобы ЕС вводил новые санкции против России, поскольку санкционная политика «провалилась».

Министр подчеркнул, что на переговорах в Брюсселе на уровне послов в минувшие выходные дни Венгрия ясно дала понять, что «не допустит никаких карательных мер, которые повлияли бы на энергетический сектор и ядерную энергетику или угрожали бы внешним отношениям ЕС».

Ранее в Совфеде заявили, что россиян не пугают новые санкции к годовщине спецоперации.