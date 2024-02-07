Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Словении признали бессмысленность санкций против России

Глава МИД Словении Файон: санкции против России не работают

close
100%
Shutterstock

Глава МИД Словении Таня Файон признала, что введенные Западом санкции против РФ недостаточно эффективны. Об этом министр сообщила в интервью RND.

«Похоже, они не действуют таким образом, чтобы мы видели, как (президент России Владимир. – прим. ред.) Путин страдает», — заявила глава внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что на данном этапе европейцы столкнулись с ситуацией, когда странам необходимо прикладывать усилия, чтобы заменить продукцию РФ на европейском рынке.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не видит смысла, в том чтобы ЕС вводил новые санкции против России, поскольку санкционная политика «провалилась».

Министр подчеркнул, что на переговорах в Брюсселе на уровне послов в минувшие выходные дни Венгрия ясно дала понять, что «не допустит никаких карательных мер, которые повлияли бы на энергетический сектор и ядерную энергетику или угрожали бы внешним отношениям ЕС».

Ранее в Совфеде заявили, что россиян не пугают новые санкции к годовщине спецоперации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами