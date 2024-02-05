В Совфеде заявили, что россиян не пугают новые санкции к годовщине спецоперации

Чем больше западные страны занимаются устрашением России, тем больше решимости у граждан страны двигаться вперед по пути спецоперации. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя намерения Евросоюза принять новый пакет санкций к годовщине специальной военной операции.

По его мнению, западные государства «перешли границы разумного», делая все для того, чтобы «нарастить эскалацию всего, что связано с Украиной».

«Давайте посмотрим, какой «сюрприз» они готовят нам в феврале. Но общество России консолидировалась, собралось. Мы понимаем, что приблизительно хотят с нами сделать. Мы в этой схватке победим», — сказал Карасин.

До этого газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщала, что новый, 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России будет по большей части «символическим».

Накануне стало известно, что страны ЕС планируют принять очередной пакет санкций против РФ к 24 февраля, ко второй годовщине начала специальной военной операции России на Украине

Ранее США расширили список антироссийских санкций.