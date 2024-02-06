В США предложили отправлять поддерживающих Киев политиков воевать за Украину

Член палаты представителей, республиканка от штата Флорида Анна Паулина Луна на фоне разработанного пакета по военной помощи Украине и защите южной границы США предложила обязать своих коллег и всех политиков, призывающих к использованию американских войск за границей, отправляться воевать вместе с ними. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«В честь Чака Шумера я представлю законопроект, который потребует, чтобы любой политик, выступающий за отправку американских войск в Украину, был обязан сражаться на линии фронта вместе с ними», — написала конгрессвумен.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что Украина может исчезнуть, если американские конгрессмены из Республиканской партии не поддержат законопроект сената на цели национальной безопасности, включающий поддержку Киева, и будут ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Сенат конгресса США, контролируемый демократами, представил законопроект 4 февраля. Этот двухпартийный инициативный пакет, разработанный совместно с Белым домом, включает выделение $20,23 миллиарда на защиту границы, $60,06 миллиарда на помощь Украине, $14,1 миллиарда на помощь Израилю и $4,83 миллиарда на помощь партнерам в регионе Индо-Тихого океана.

Ранее в США заявили, что Байден «одержим» отправкой денег на Украину.