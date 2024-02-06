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Шольц обратился к конгрессу США с просьбой о помощи Украине

Шольц выразил надежду, что конгресс США вскоре примет решение о помощи Украине

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к конгрессу США с призывом согласовать выделение помощи Украине. С таким заявлением он выступил перед поездкой в Соединенные Штаты, сообщает Die Zeit.

«Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты и американский конгресс вскоре примут решение сделать необходимую поддержку финансово возможной», — сказал Шольц.

С его точки зрения, Россия надеется, что Запад перестанет поддерживать Украину, поэтому США и европейские страны должны внести настолько большой вклад, чтобы планы Москвы не оправдались.

До этого Олаф Шольц заявил, что завершения конфликта на Украине «не видно».

Канцлер подчеркнул, что Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине, и то, что Европейский совет утвердил средства для бюджетной поддержки Киева на ближайшие несколько лет, является хорошим знаком.

По словам Шольца, также хорошо, что в Европе начли думать о том, как можно увеличить поддержку Украины. Канцлер напомнил, что в 2024 году Германия выделит более €7 млрд на поддержку Киева поставками вооружений.

Ранее украинский посол призвал Шольца к переговорам с Путиным.

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