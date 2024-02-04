Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Украинский посол призвал Шольца к переговорам с Путиным

Экс-посол Украины в ФРГ призвал Шольца встретиться с Путиным для переговоров

close
100%
Reuters

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует встретиться с Владимиром Путиным для переговоров по кризису вокруг Украины. Такую точку зрения высказал экс-посол Украины в Германии, действующий посол в Бразилии Андрей Мельник в интервью NTV.

«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время Холодной войны были встречи, например, в Исландии», — заявил Мельник.

По его словам, мировому сообществу следует подумать над тем, как найти подход к руководству в Москве.

Дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день президент России «считает себя более сильным, способным одержать верх».

«Стратегическая дипломатическая инициатива должна была бы попытаться бросить вызов Путину», — подчеркнул посол.

До этого экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал страны ЕС ежегодно выделить 1% от ВВП всех стран блока на помощь Киеву, это около €160 млрд в год. По его мнению, Западу необходимо «сделать гораздо больше» с точки зрения помощи Украине.

Ранее Шольц призвал Путина вывести войска с Украины.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами