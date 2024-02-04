Украинский посол призвал Шольца к переговорам с Путиным

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует встретиться с Владимиром Путиным для переговоров по кризису вокруг Украины. Такую точку зрения высказал экс-посол Украины в Германии, действующий посол в Бразилии Андрей Мельник в интервью NTV.

«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время Холодной войны были встречи, например, в Исландии», — заявил Мельник.

По его словам, мировому сообществу следует подумать над тем, как найти подход к руководству в Москве.

Дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день президент России «считает себя более сильным, способным одержать верх».

«Стратегическая дипломатическая инициатива должна была бы попытаться бросить вызов Путину», — подчеркнул посол.

До этого экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал страны ЕС ежегодно выделить 1% от ВВП всех стран блока на помощь Киеву, это около €160 млрд в год. По его мнению, Западу необходимо «сделать гораздо больше» с точки зрения помощи Украине.

Ранее Шольц призвал Путина вывести войска с Украины.