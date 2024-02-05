Экс-глава Смоленской области Островский назначен гендиректором МИД РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Островского генеральным директором министерства иностранных дел страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором министерства иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте.

Отмечается, что документ вступает в силу в день его подписания.

Алексей Островский занимал пост губернатора Смоленской области в период с 26 апреля 2012 года по 17 марта 2023 года. До этого он был депутатом Государственной думы РФ IV—VI созывов, которые работали с 2003 по 2012 годы.

19 января глава государства назначил Николая Ноздрева новым послом Москвы в Токио. В прошлом дипломат возглавлял третий департамент Азии внешнеполитического ведомства страны.

В декабре 2023 года Путин сменил российского посла в Нидерландах. В соответствующем указе президента отмечалось, что теперь эту должность занимает бывший директор департамента МИД РФ по вопросам вызовов и угроз Владимир Тарабрин. При этом он также был назначен постоянным представителем страны при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее Путин назначил нового посла России в Пакистане.