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Кличко высказался по поводу отставки Залужного

Кличко: увольнение Залужного негативно скажется на слаженности украинской армии

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Рокировки во властных структурах Украины, в частности желание лидера страны Владимира Зеленского отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, не способствуют успеху и слаженности действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Общество обсуждает и напряженно ждет, чем завершится ситуация с планами президента уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного... Надеюсь, власть понимает всю серьезность шагов, которые делает сейчас, и всю полноту своей ответственности. Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное — боеспособность и слаженность армии и единство общества. Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено. И это надо учитывать», — считает Кличко.

Он добавил, что на Украине необходимо прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу.

До этого украинское издание «Украинская правда» сообщало, что начальника генерального штаба украинской армии Сергея Шапталу отправят в отставку вместе с Валерием Залужным.

Ранее в США заявили о тревоге ВСУ из-за возможной отставки Залужного.

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