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В США заявили о тревоге ВСУ из-за возможной отставки Залужного

Business Insider: возможная отставка Залужного вызвала тревогу ВСУ

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Gleb Garanich/AP

Журналист Крис Панелла заявил, что возможная отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного вызвала тревогу среди украинских военных. Своим мнением он поделился в материале для издания Business Insider.

По словам Панеллы, пока неясно, заменят ли Залужного на посту главкома ВСУ. Он отметил, что сообщения о его возможной отставке повергли в шок как украинских военных, так и западных союзников, «особенно если учесть заметную популярность генерала».

Обозреватель считает, что конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главкомом ВСУ и возможность серьезной перестановки в командовании происходят в непростое для Киева время.

В своем материале журналист отмечает, что Россия перешла в наступление, обладая преимуществами в промышленной сфере, живой силе и материальных средствах. При этом, как пишет Панелла, Украина вернулась к обороне, испытывая большую, чем когда-либо, неуверенность в поддержке со стороны союзников.

До этого агентство Bloomberg писало, что напряженность между Зеленским и Залужным является отличной новостью для российского президента Владимира Путина. В материале отмечается, что раскол между военным и политическим руководством Украины может посеять сомнения в Вашингтоне относительно дальнейшей военной стратегии Киева в этом году.

До этого агентство РБК-Украина писало, что отставка Залужного задерживается из-за сложностей с поиском преемника. Источники в офисе украинского президента отметили, что основными кандидатами на пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Ранее польский генерал раскрыл последствия конфликта Зеленского и Залужного.

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