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Пушилин оценил шансы Зеленского сместить Залужного

Пушилин: скорее всего, у Зеленского хватит ресурса отодвинуть Залужного

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Пресс-служба Дениса Пушилина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, скорее всего, удастся «отодвинуть» главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, слова которого передает РИА Новости.

«Скорее всего, у Зеленского пока хватит все же ресурсов Залужного отодвинуть. Удастся ли это сделать безболезненно в последующем в плане электоральных составляющих? Большой вопрос. Именно поэтому мы видим такие колебания сейчас — уволен, не уволен, подписано, не подписано, проводятся консультации, не проводятся», — сказал Пушилин.

5 февраля Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного.

4 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не станет вмешиваться в решение украинских властей Украины о возможном увольнении Валерия Залужного.

До этого сербская газета Politika писала, что Зеленский и его приближенные хотят обвинить Валерия Залужного в крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76, которое произошло 24 января в Белгородской области.

Ранее в Британии заявили о неспособности Зеленского найти замену Залужному.

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