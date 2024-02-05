Пушилин оценил шансы Зеленского сместить Залужного

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, скорее всего, удастся «отодвинуть» главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, слова которого передает РИА Новости.

«Скорее всего, у Зеленского пока хватит все же ресурсов Залужного отодвинуть. Удастся ли это сделать безболезненно в последующем в плане электоральных составляющих? Большой вопрос. Именно поэтому мы видим такие колебания сейчас — уволен, не уволен, подписано, не подписано, проводятся консультации, не проводятся», — сказал Пушилин.

5 февраля Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного.

4 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не станет вмешиваться в решение украинских властей Украины о возможном увольнении Валерия Залужного.

До этого сербская газета Politika писала, что Зеленский и его приближенные хотят обвинить Валерия Залужного в крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76, которое произошло 24 января в Белгородской области.

Ранее в Британии заявили о неспособности Зеленского найти замену Залужному.