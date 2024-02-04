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Трамп рассказал, что сделает первым делом после переизбрания

Трамп заявил, что первым делом в случае переизбрания намерен закрыть границу США

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Jae C. Hong/AP

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания первым делом собирается закрыть границу страны и начать массовую депортацию нелегальных мигрантов. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

«Первое что придется сделать — закрыть границу. Нельзя, чтобы у нас были миллионы нелегально проживающих в США людей. Затем надо организовать массовую депортацию», — отметил Трамп.

Также он считает, что многие штаты, которые уже традиционно поддерживают кандидата от демократической партии, могут поменять свое мнения из-за обострившегося миграционного вопроса.

«Люди, которые никогда бы не проголосовали бы за меня, потому что я республиканец <…>, думаю проголосуют за меня», — сказал экс-президент США, отметив, что жители Нью-Йорка, Нью-Джерси, Вирджинии, Миннесоты и Нью-Мексико злы из-за миграционной политики действующей власти.

До этого бывший специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Колин Роули заявила, что разногласия между правительством США и властями отдельных штатов относительно охраны южной границы страны могут перерасти в конституционный кризис. По словам экс-агента, каждый раз, когда половина американских штатов расходится во мнениях по очень важному вопросу и пытается бросить вызов властям США, это представляет собой крайне серьезную ситуацию и грозит перерасти в конституционный кризис.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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