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Володин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени

Путин наградил спикера ГД Володина орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед отечеством» первой степени. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно сообщению, Володин удостоился ордена «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».

4 февраля Вячеславу Володину исполнилось 60 лет.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил председателя Госдумы РФ за поддержку инициатив Минска на площадках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

2 февраля Путин лично вручил первый в РФ орден «За доблестный труд». Награды удостоился коллектив научно-производственного объединения из Тулы «Сплав», которое занимается разработкой реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Президент передал награду генеральному директору предприятия Ринату Идрисову.

Ранее в России запретили выпускать знаки, похожие на госнаграды.

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