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Журналист высмеял «бредовую» политику Евросоюза

Журналист Боуз: бредовая политика ЕС привела к протестам фермеров

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Yves Herman/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что «бредовая» внутренняя политика ЕС привела к протестам фермеров, а не Россия. Об этом журналист сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«За протестами французских и немецких фермеров стоит Россия? А не десятилетия бредовой элитарной внутренней политики», — подчеркнул Боуз.

Журналист саркастически добавил, высмеивая представления современных европейских политиков о том, что президент РФ Владимир Путин «пошел на эскалацию» в протестах фермеров ЕС.

До этого сообщалось, что во Франции несколько профсоюзов не согласились с призывом крупных фермерских организаций приостановить блокаду автодорог и заявили о продолжении акций протеста до тех пор, пока правительство не выполнит их требования.

Также протестующие фермеры 1 февраля разожгли костры в центре Брюсселя.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возвращение таможенных пошлин для Украины.

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