Макрон допустил возвращение таможенных пошлин для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз может вернуть таможенные пошлины, если импорт украинской продукции дестабилизирует рынок объединения. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Мы договорились ввести более жесткие правила, чтобы избежать злоупотребления и дестабилизации рынка, <...> чтобы в отношении злаковых был механизм усиленной защиты, что позволит вмешаться, если зерно с Украины на европейском рынке дестабилизирует цены и создаст нечестную конкуренцию. Что касается курятины и сахара, мы договорились о защитных механизмах на основе истории объемов импорта 2022 и 2023 (годов. — «Газета.Ru»)», — сказал французский лидер.

По его словам, в случае превышения этих объемов ЕС может вернуть таможенные пошлины на украинскую продукцию.

Политик также отметил, что Франция готова помогать Украине в контексте нынешнего конфликта, но она перестанет это делать в случае нечестной конкуренции, которая приносит прибыль нескольким миллиардерам и крупным производителям.

До этого министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что отмена пошлин и либерализация торговли с Украиной в целом, введенная в 2022 году, приносит выгоду Киеву и несет издержки польским фермерам. Их и других специалистов на рынках Европы необходимо обезопасить, указал он.

Ранее в Европе рассказали, сколько Украина выполнила требований для вступления в ЕС.