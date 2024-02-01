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Макрон допустил возвращение таможенных пошлин для Украины

Макрон: ЕС может вернуть пошлины на украинскую продукцию при чрезмерном импорте

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз может вернуть таможенные пошлины, если импорт украинской продукции дестабилизирует рынок объединения. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Мы договорились ввести более жесткие правила, чтобы избежать злоупотребления и дестабилизации рынка, <...> чтобы в отношении злаковых был механизм усиленной защиты, что позволит вмешаться, если зерно с Украины на европейском рынке дестабилизирует цены и создаст нечестную конкуренцию. Что касается курятины и сахара, мы договорились о защитных механизмах на основе истории объемов импорта 2022 и 2023 (годов. — «Газета.Ru»)», — сказал французский лидер.

По его словам, в случае превышения этих объемов ЕС может вернуть таможенные пошлины на украинскую продукцию.

Политик также отметил, что Франция готова помогать Украине в контексте нынешнего конфликта, но она перестанет это делать в случае нечестной конкуренции, которая приносит прибыль нескольким миллиардерам и крупным производителям.

До этого министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что отмена пошлин и либерализация торговли с Украиной в целом, введенная в 2022 году, приносит выгоду Киеву и несет издержки польским фермерам. Их и других специалистов на рынках Европы необходимо обезопасить, указал он.

Ранее в Европе рассказали, сколько Украина выполнила требований для вступления в ЕС.

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