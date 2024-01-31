Сопредседатели штаба Путина не намерены участвовать в дебатах вместо него

Глава Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога заявил, что сопредседатели предвыборного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина не намерены принимать участие в дебатах вместо действующего главы государства, однако этим могут заниматься доверенные лица. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, сопредседатели участвовать в дебатах не будут. Но доверенные лица по желанию могут принять участие в дебатах», — сказал Жога.

До этого сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, актер Владимир Машков сообщил, что передал ему удостоверение кандидата.

29 января ЦИК РФ зарегистрировал Путина кандидатом в президенты на предстоящих в 2024 году выборах. Как заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, решение о его регистрации комиссия приняла единогласно.

Выборы президента РФ будут длиться три дня — с 15 по 17 марта. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

Ранее Совет Федерации отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы президента РФ.