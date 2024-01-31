Путин 31 января проведет встречу с доверенными лицами и откроет объекты в новых регионах

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин 31 января проведет встречу со своими доверенными лицами. Об этом в ходе брифинга сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, будет кандидатское мероприятие.

Кроме того, в этот же день российский президент проведет большое совещание по развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в режиме видеоконференции откроет ряд социальных и жилых объектов в этих регионах.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

31 января — заключительный день сдачи кандидатами подписей в ЦИК.

Ранее сообщалось, что Андрей Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах президента.