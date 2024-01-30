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Нетаньяху заявил, что Израиль не будет выводить армию из Газы

Нетаньяху: Израиль не собирается выводить армию из сектора Газа

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не собирается выводить свои войска из сектора Газа и не намерена освобождать палестинцев из тюрем. Об этом сообщает ТАСС.

«Я слышу заявления о разного рода сделках, поэтому хочу прояснить: мы не завершим эту войну, пока не достигнем всех ее целей, что означает уничтожение ХАМАС, возвращение всех наших заложников и обеспечение гарантии того, что со стороны Газы больше не будет исходить угроза для Израиля», — сказал Нетаньяху.

До этого министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил свергнуть правительство, если сделка с ХАМАС по заложникам и прекращению огня в секторе Газа будет достигнута.

Также глава политического бюро формирования Исмаил Хания сообщил, что ХАМАС получил предложение о перемирии в рамках вооруженного конфликта с Израилем.

Хания подчеркнул, что руководство ХАМАС намерено изучить предложение и дать ответ на основании собственных приоритетов. В частности, речь идет о прекращении агрессии в отношении жителей сектора Газа и полном выводе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с территории анклава.

29 января во французской столице состоялась встреча представителей Израиля, США, Катара и Египта. В ходе мероприятия его участники согласовали рамки нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, взятых в плен движением ХАМАС.

Ранее агентство ООН лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС.

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