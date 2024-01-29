В Чехии призвали Европу готовиться к президентству Трампа

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европе необходимо готовиться к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в контексте поддержки Украины. Его слова приводит ČTK.

Павел подчеркнул, что в Европе справедливо рассматривают развитие событий, при котором Дональд Трамп вернется в Белый дом и очень быстро заключит соглашение с Владимиром Путиным, что может быть невыгодно для Брюсселя и Киева.

«В таком случае мы окажемся перед свершившимся фактом, с которым нам придется иметь дело. Речь идет не о том, чтобы разорвать трансатлантическую связь, бросить вызов Соединенным Штатам как союзнику. Но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп смотрит на многое по-другому», — сказал президент Чехии.

Он также призвал уважать мнение американского народа при выборе президента. Однако он подчеркнул, что результат голосования будет иметь определенные последствия для Европы.

До этого Петр Павел заявил, что Украина вряд ли сможет добиться восстановления контроля над утраченными во время конфликта с Россией территориями.

«Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории», — сказал Павел

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