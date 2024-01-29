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В Минцифры РФ рассказали о медиахолдинге Союзного государства

Шадаев: в медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Руководитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что медиахолдинг Союзного государства будет включать две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал, они обеспечат единую скоординированную политику. Об этом сообщает ТАСС.

Шадаев подчеркнул, что был вынесен на рассмотрение вопрос о создании медиахолдинга с нуля, но в него будут внесены четыре действующих медиа. Это необходимо для того, чтобы обеспечить единую скоординированную политику.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что у России и Белоруссии может появиться общая валюта,

Накануне глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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