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Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства

Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года

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Константин Завражин/РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации положений договора о создании Союзного государства на три года — с 2024 по 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Стороны подписали документы по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства. Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства прошло в понедельник, 29 января, в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.

Также Путин и Лукашенко подписали резолюцию о формировании медиахолдинга Союзного государства.

Кроме того, Путин и Лукашенко подписали постановление об регламентации вопросов собственности Союзного государства. Как заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, инвентаризация союзной собственности еще ни разу не проводилась, осуществить ее планируется в 2024 году.

Ранее Путин проехал за рулем автомобиля с Лукашенко.

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