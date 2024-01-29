В Британии сообщили о недовольстве Макроном из-за его контактов с Путиным

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что в Лондоне были недовольны контактами президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным после начала СВО. Об этом пишет газета Telegraph.

«Я думала, что это посылает очень противоречивые сигналы о решимости Запада», — приводит издание слова Трасс из программы «Путин против Запада», которая должна выйти в эфире на Би-Би-Си 29 января.

Трасс подчеркнула, что была «разочарована» Макроном.

Издание отмечает, что президент Франции продолжал разговаривать по телефону с Путиным еще долгое время после того, как другие страны НАТО разорвали связи с Кремлем после начала спецоперации в 2022 году.

В конце декабря 2023 года Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности приглашения в 2024 году в страну президента России Владимира Путина в случае проведения мирных переговоров по Украине.

Ранее в Британии назвали 2023-й отличным годом для Путина.