В Британии сообщили о недовольстве Макроном из-за его контактов с Путиным

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что в Лондоне были недовольны контактами президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным после начала СВО. Об этом пишет газета Telegraph.
«Я думала, что это посылает очень противоречивые сигналы о решимости Запада», — приводит издание слова Трасс из программы «Путин против Запада», которая должна выйти в эфире на Би-Би-Си 29 января.
Трасс подчеркнула, что была «разочарована» Макроном.
Издание отмечает, что президент Франции продолжал разговаривать по телефону с Путиным еще долгое время после того, как другие страны НАТО разорвали связи с Кремлем после начала спецоперации в 2022 году.
В конце декабря 2023 года Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности приглашения в 2024 году в страну президента России Владимира Путина в случае проведения мирных переговоров по Украине.
Ранее в Британии назвали 2023-й отличным годом для Путина.