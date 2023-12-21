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В Британии назвали 2023 отличным годом для Путина

Эксперт аналитического центра в Лондоне Булег: 2023 год был отличным для Путина

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Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

Подходящий к концу 2023 год был отличным для президента России Владимира Путина на фоне безуспешности западных санкций против РФ. Такое мнение высказал научный сотрудник аналитического центра Chatham House в Лондоне Матье Булег, его слова приводит агентство Associated Press.

«Это был хороший год, я бы даже назвал его отличным годом (для Владимира Путина – прим. ред.)», — заявил Булег.

Он отметил, что западные санкции «кусают, но не наносят вред российской экономике». Российские силы по-прежнему во многом определяют то, что происходит на поле боя.

До этого германский политолог Александр Рар, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США и Европа сомневаются по поводу будущего Украины, заявил, что Запад пока не может признать, что Россия не проиграет в конфликте на Украине, однако начинает осознавать, что переоценил возможности Киева.

Ранее в США предрекли ужасный 2024 год для Украины.

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