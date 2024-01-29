Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США и Европа стремятся заполучить российские природные ресурсы, поскольку РФ является «страной номер один» по этому показателю. Об этом он заявил в интервью You Tube-каналу Dialogue Works.

«Они хотят завладеть ресурсами. Россия — страна номер один в мире по природным ресурсам», — заявил Джонсон.

По его словам, США и Европа желают заполучить такие ресурсы России, как газ, нефть, уран, никель, алюминий, удобрения, азот, в связи с чем на Западе «одержимы» идеей «сломать» президента России Владимира Путина.

Джонсон добавил, что военными силами НАТО не сможет победить Россию и страны альянса в этой связи будут продолжать представлять РФ как «угрозу».

До этого Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут обучать новых солдат из-за того, что тренировочные центры уязвимы перед российскими ударами.

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