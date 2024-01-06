К сентябрю 2024 года в состав РФ могут войти Одесса, Николаев, Харьков и Днепр на фоне сложного положения ВСУ на поле боя. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Есть предположение, что все закончится к сентябрю. Когда все закончится, карта Украины не будет выглядеть так, как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков тоже будут территориями России», — заявил Риттер.

По словам бывшего разведчика США, украинские войска находятся в сложном положении.

До этого бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска могут взять под контроль Одессу при необходимости. Он добавил, что российские войска имеют достаточное количество опытных бойцов, в то время как Украина отправляет людей на фронт с улицы.

Ранее в США заговорили о неизбежности раздела Украины.