Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, какие территории потеряет Украина к сентябрю

Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять Одессу и Николаев к сентябрю

close
100%
Wikimedia Commons

К сентябрю 2024 года в состав РФ могут войти Одесса, Николаев, Харьков и Днепр на фоне сложного положения ВСУ на поле боя. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Есть предположение, что все закончится к сентябрю. Когда все закончится, карта Украины не будет выглядеть так, как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков тоже будут территориями России», — заявил Риттер.

По словам бывшего разведчика США, украинские войска находятся в сложном положении.

До этого бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска могут взять под контроль Одессу при необходимости. Он добавил, что российские войска имеют достаточное количество опытных бойцов, в то время как Украина отправляет людей на фронт с улицы.

Ранее в США заговорили о неизбежности раздела Украины.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами