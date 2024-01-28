Размер текста
А
А
А

Глава российской разведки предрек Украине «печальную судьбу» при Зеленском

Глава СВР Нарышкин заявил, что нынешний режим Украины ждет печальная судьба

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что украинское государство при текущих властях ждет незавидная участь, и отметил, что РФ не собирается отказываться от своих планов. Об этом глава СВР заявил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

«Представляется, что судьба Украины в том виде, в котором сейчас государство существует, при режиме, который правит Украиной, — очень печальная. Россия на полпути, в философском смысле этого слова, не остановится», — указал директор СВР.

21 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». К ним он отнес Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую области и Краснодарский край. Документ предписывает правительству Украины разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ».

Дмитрий Медведев в ответ на указ Зеленского заявил в своем Telegram-канале, что украинцы — это русские, а Малороссия — часть России. Сам документ зампред Совбеза назвал пропагандистским ходом, вызванным «провалом на фронте».

Ранее корреспондент журнала Time Саймон Шустер рассказал, что Зеленскому рекомендовали создать правительство в изгнании.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами