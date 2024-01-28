Глава российской разведки предрек Украине «печальную судьбу» при Зеленском

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что украинское государство при текущих властях ждет незавидная участь, и отметил, что РФ не собирается отказываться от своих планов. Об этом глава СВР заявил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

«Представляется, что судьба Украины в том виде, в котором сейчас государство существует, при режиме, который правит Украиной, — очень печальная. Россия на полпути, в философском смысле этого слова, не остановится», — указал директор СВР.

21 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». К ним он отнес Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую области и Краснодарский край. Документ предписывает правительству Украины разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ».

Дмитрий Медведев в ответ на указ Зеленского заявил в своем Telegram-канале, что украинцы — это русские, а Малороссия — часть России. Сам документ зампред Совбеза назвал пропагандистским ходом, вызванным «провалом на фронте».

Ранее корреспондент журнала Time Саймон Шустер рассказал, что Зеленскому рекомендовали создать правительство в изгнании.