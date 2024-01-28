Стало известно, сколько тоннелей ХАМАС уничтожил Израиль в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХА) уничтожила не более 40% от всех тоннелей радикальной группировки ХАМАС на территории сектора Газа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов, оценить объемы разрушений сложно, так как неизвестно, сколько тоннелей на территории палестинского анклава находится в общей сложности.

В то же время данные США и Израиля показывают, что от 20 до 40% подземных тоннелей были повреждены либо полностью непригодны для использования. Такой результат «ниже ожидаемого», подчеркнули собеседники WSJ.

Это связано с тем, что стены и «другие неожиданные препятствия» останавливают ток воды, которая используется для уничтожения тоннелей ХАМАС. Также в израильской армии недостаточно кадров для подобной работы, отмечает газета. Еще одной причиной WSJ считает отсутствие баланса между ликвидацией боевиков и спасением заложников, так как они находятся в одной подземной коммуникационной системе.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в 2022 году ХАМАС потратил $1 млн на строительство шахт и тоннелей в Газе. Такая сумма значилась в отчете на имя командира бригады ХАМАС в Хана-Юнисе о расходах на 2022 год.

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