Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько тоннелей ХАМАС уничтожил Израиль в секторе Газа

WSJ: Израиль уничтожил не более 40% тоннелей ХАМАС в секторе Газа

close
100%
Армия обороны Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХА) уничтожила не более 40% от всех тоннелей радикальной группировки ХАМАС на территории сектора Газа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов, оценить объемы разрушений сложно, так как неизвестно, сколько тоннелей на территории палестинского анклава находится в общей сложности.

В то же время данные США и Израиля показывают, что от 20 до 40% подземных тоннелей были повреждены либо полностью непригодны для использования. Такой результат «ниже ожидаемого», подчеркнули собеседники WSJ.

Это связано с тем, что стены и «другие неожиданные препятствия» останавливают ток воды, которая используется для уничтожения тоннелей ХАМАС. Также в израильской армии недостаточно кадров для подобной работы, отмечает газета. Еще одной причиной WSJ считает отсутствие баланса между ликвидацией боевиков и спасением заложников, так как они находятся в одной подземной коммуникационной системе.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в 2022 году ХАМАС потратил $1 млн на строительство шахт и тоннелей в Газе. Такая сумма значилась в отчете на имя командира бригады ХАМАС в Хана-Юнисе о расходах на 2022 год.

Ранее экс-премьер Израиля назвал способ закончить войну на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами