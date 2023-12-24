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Экс-премьер Израиля назвал способ закончить войну на Ближнем Востоке

Беннет счел прекращение поставок топлива в Газу быстрым способом закончить войну

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Pool Reuters

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что самым быстрым способом положить конец войне на Ближнем Востоке является прекращение поставок топлива на территорию сектора Газа. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Самый быстрый способ положить конец этой войне - перекрыть поступление топлива в Газу», — написал Беннет.

Он подчеркнул, что давление на еврейское государство с целью разрешения поставок топлива в анклав «морально и практически неправильное».

По его словам, «топливо в буквальном смысле подпитывает главное оружие ХАМАС», которым он назвал подземные тоннели.

В случае, если поставки топлива прекратятся, то система подземных коммуникаций перестанет функционировать, что приведет к поражению радикальной группировки, считает Беннет.

«Тот, кто хочет положить конец войне, должен поддержать Израиль в предотвращении попадания в Газу даже одной капли топлива», — констатировал экс-премьер Израиля.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в 2022 году ХАМАС потратил $1 млн на строительство шахт и тоннелей в Газе. Такая сумма значилась в отчете на имя командира бригады ХАМАС в Хана-Юнисе о расходах на 2022 год.

Ранее экс-премьер Израиля раскритиковал увеличение поставок топлива в сектор Газа.

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