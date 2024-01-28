Размер текста
А
А
А

Россия и Белоруссия утвердят новые программы интеграции

МИД РФ: Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы

close
100%
Reuters

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью агентству ТАСС.

По словам Полищука, 2023 год подтвердил, что Белоруссия является ближайшим союзником России и братской республикой, которая занимает уникальное место во внешнеполитической повестке РФ. Он отметил, что двум странами удалось серьезно продвинуться в укреплении интеграции в рамках Союзного государства. Как указал дипломат, благодаря выполнению 28 союзных программ, утвержденных в 2021 году, был достигнут значительный прогресс в сближении законодательств Белоруссии и РФ в ключевых сферах хозяйствования и формировании единого социально-экономического пространства.

Кроме того, был разработан новый пакет интеграционных решений на очередной трехлетний период — «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 гг.».

Как уточнил глава второго департамента стран СНГ, пакет планируется утвердить на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится в ближайшее время.

22 января Лукашенко заявил, что проведет переговоры с Путиным перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства.

До этого белорусский лидер утверждал, что Минск и Москва смогли построить такие союзнические отношения, каких на планете никто не знал и не знает. Он отметил, что отношения между государствами должны совершенствоваться. Однако нужно помнить «о суверенитете и независимости», подчеркнул глава государства.

Ранее в Белоруссии заявили о готовности отстаивать свои национальные интересы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами