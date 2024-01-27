Путин и Лукашенко продолжат неформальное общение 28 января

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда, продолжат неформальное общение вечером и проведут двустороннюю встречу в воскресенье, 28 января, передает ТАСС.

«Да. И сегодня, и завтра», — ответил Песков на вопрос, продолжится ли неформальное глав государств.

Представитель Кремля добавил, что на завтра запланирована двусторонняя встреча.

До этого самолет Лукашенко приземлился в петербургском аэропорту Пулково, куда президент прибыл с рабочим визитом. Некоторое время спустя он в компании российского коллеги Владимира Путина принял участие в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацизма в период Великой Отечественной войны.

Также Лукашенко заявил об открытости Москвы и Минска к любым дружественным шагам.

Ранее Лукашенко раскритиковал разрушение памятников советским солдатам в ЕС и на Украине.