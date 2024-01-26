В ЮАР прокомментировали решение Международного суда по Палестине

МИД ЮАР назвал решение Международного суда ООН по Палестине победой верховенства международного права. Соответствующая публикация размещена на сайте МИД ЮАР.

«Южная Африка благодарит Суд за скорое вынесение решения. <..> Право вето, которым обладают отдельные государства, не может быть использовано для подрыва международной справедливости, не в последнюю очередь в свете постоянно ухудшающейся ситуации в Газе, вызванной действиями и бездействием Израиля в нарушение Конвенции о геноциде», — подчеркнули в Претории.

До этого суд ООН постановил, что Израиль должен принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее глава Генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.