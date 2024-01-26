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Байден заявил, что США не поддерживают «годичную» войну Израиля в секторе Газа

Walla: Байден заявил, что США не будут годами поддерживать войну Израиля в Газе

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора на прошлой неделе, что Вашингтон не будет поддерживать «годичную войну» Израиля в секторе Газа, потребовав у израильской стороны перехода к новому этапу ведения боевых действий, чтобы избежать потерь среди гражданского населения. Об этом сообщает еврейский портал Walla со ссылкой на источники.

«Джо Байден во время телефонного разговора в прошлую пятницу потребовал от премьер-министра Нетаньяху сократить операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа и подчеркнул, что он не поддерживает годичную войну в секторе Газа», — пишет издание, ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников.

Как сообщает Walla, требование Байдена к Нетаньяху указывает на растущую обеспокоенность в США по поводу продолжения войны в секторе Газа и желание американского президента «добиться окончания войны как можно раньше до президентских выборов в ноябре 2024 года».

До этого сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен заявил, что политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху наносит ущерб Израилю и США, Нетаньяху «дает отпор» администрации президента США Джо Байдена на каждом шагу, поэтому терпение Вашингтона может иссякнуть.

Ранее противодействие Нетаньяху созданию палестинского государства раскритиковали в ЕС и США.

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