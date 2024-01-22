Противодействие Нетаньяху созданию палестинского государства раскритиковали в ЕС и США

Противодействие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разрешению палестино-израильского конфликта на основе решения о создании двух государств вызвало критику в ЕС и США. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Оппозиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху идее создания двух государств вызвала критику со стороны официальных лиц в Брюсселе и Вашингтоне», — говорится в сообщении телеканала.

Телеканал назвал «тревожным звонком» заявление Нетаньяху о том, что что Израиль «должен контролировать безопасность всей земли, которая находится к западу от реки Иордан».

До этого Биньямин Нетаньяху отверг идею создания государства для палестинцев во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Нетаньяху отказался от создания суверенного палестинского государства, поскольку это решение противоречит гарантиям безопасности для Израиля.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС заявил, что ожидает урегулирования палестино-израильской проблемы на основе создания двух государств.

Ранее Боррель заявил, что план Израиля по уничтожению ХАМАС в секторе Газа не работает.