Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем республики

Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендре Моди с Днем республики и направил им телеграмму. Текст опубликовали на сайте Кремля.

По словам главы российского государства, Индия пользуется заслуженным авторитетом и активно решает важнейшие вопросы.

«Дорожим нашими отношениями, уверен, совместными усилиями будем и впредь наращивать конструктивное сотрудничество», — отметил Путин.

Он заключил, что российско-индийское сотрудничество отвечает интересам дружественных народов, а также помогает в развитии безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

Владимир Путин в конце поздравления пожелал своим коллегам здоровья и успехов, а всем гражданам Индии — благополучия и процветания.

Накануне Путин заявил, что Индия ведет независимую внешнюю политику, что непросто в современном мире. По его словам, эта страна с полуторамиллиардным населением имеет право проводить такую политику. По его словам, «игры», связанные с влиянием на политику Индии извне, с ней не проходят. Российский лидер назвал руководство этой страны «жестким» и «национально ориентированным».

Ранее Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди с визитом в РФ.