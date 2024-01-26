Экс-помощники госсекретаря США объяснили причину конфликтов с Россией

Отношения между Россией и США давно находятся под влиянием мифов друг о друге. Об этом сообщила газета Foreign Affairs.

По мнению экс-советников госсекретаря США по политическому планированию (при администрации Барака Обамы) Майкла Киммейджа и Джереми Шапиро, влияние мифов создает атмосферу непонимания и приводит к напряженности между странами.

Например, сказали политики, американцы верят что Россия — место зла и тирании. А Вашингтону со своей стороны выгодно создать образ внешнего могучего злодея, уверены авторы колонки. Также американские власти нередко используют сравнение с Гитлером, чтобы манипулировать любящими демократию американцами, добавили экс-помощники.

Многие американцы считают, что Россия полностью принадлежит Владимиру Путину, поэтому там нет никакой внутренней политики, рассказали Киммейдж и Шапиро. Они не отрицают, что российский лидер пользуется большой популярностью в стране. Однако Кремль сталкивается со множеством проблем и решает их, как в любой другой стране, отметили авторы.

В итоге американцы настолько сильно поверили мифам, что попали в ловушку, из-за которой политики неправильно понимают российскую сторону, пишут политики. Они предупредили, что из-за этого упускаются важнейшие возможности найти компромиссы, от чего и отношения Вашингтона с Европой становятся более милитаризованными.

Издание заключило, что если бы американские власти лучше знали и понимали Россию, то они бы смогли грамотно использовать ее слабости или стали более успешны в дипломатии.

Ранее конгресс США обвинили в нежелании наладить отношения с Россией.