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Премьер Эстонии не пойдет на прием президента по случаю годовщины республики

Премьер Эстонии Каллас пропустит прием президента по случаю годовщины республики

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Sergei Grits/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не пойдет на торжественный прием президента страны Алара Кариса по случаю Дня независимости Эстонии 24 февраля, поскольку глава государства ранее решил пригласить на мероприятие не всех депутатов парламента. Ее слова приводит эстонский телеканал ERR.

«Я не пойду из солидарности… Парламент избирает как премьер-министра, так и президента, нравятся депутаты или нет», — заявила Каллас.

Некоторые члены парламента Эстонии выразили недовольство решением президента Кариса пригласить в этом году на прием по случаю Дня независимости только правление госоргана, председателей и вице-председателей комиссий, а также руководителей фракций. Это означает, что большинство депутатов не попадет на торжественный прием.

До этого Алар Карис упрекнул граждан в упрямстве на фоне забастовки учителей. По словам Кариса, чаще всего причиной недовольства учителей является не низкая заработная плата, а объемы бумажной работы и высокая трудовая нагрузка.

Ранее стало известно о планах Эстонии построить бункеры на границе с Россией.

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