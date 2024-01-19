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Стало известно о планах Эстонии построить бункеры на границе с Россией

Postimees: Эстония построит 600 бункеров на восточной границе с Россией

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Ints Kalnins/Reuters

Эстония собралась построить 600 бункеров на востоке, где граничит с Россией. Об этом сообщила газета Postimees.

Корреспонденты заявили, что бункеры собираются строить для обороны из-за якобы возможной угрозы со стороны России.

Помимо этого министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы договорились построить «линию обороны» на своих восточных границах, пишет газета. Советник вице-канцлера Минобороны Эстонии Кайдо Тийтус, к этим мерам решили прийти «на случай возможного нападения», чтобы задержать противника на границе и дать союзникам время, чтобы прийти на помощь.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что через три года Россия начнет угрожать границам Европы и НАТО. Она предупредила, что Европе необходимо готовиться к возвращению Кремля в качестве серьезной военной угрозы на восточном фланге НАТО в течение от трех до пяти лет.

Ранее в МИД РФ прокомментировали информацию о возможном закрытии границ Эстонией.

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