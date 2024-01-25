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Депутат Мосгордумы Рыжков попросил о сложении полномочий

Депутат от партии «Яблоко» Рыжков покинет Мосгордуму по собственному желанию

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Антон Денисов/РИА Новости

Депутат Московской городской думы от партии «Яблоко» Владимир Рыжков подал заявление о досрочном сложении с себя соответствующих полномочий. Об этом сообщается на официальном сайте столичного парламента.

Проект постановления об отставке законодателя был внесен на рассмотрение еще 22 января. При этом в заключении государственно-правового управления аппарата Мосгордумы подчеркивается, что парламент одобрил уход Рыжкова.

«По представленному проекту постановления замечаний не имеется», — говорится в документе.

Рыжков был избран депутатом столичного парламента VII созыва 19 сентября 2021 года. В законодательном органе политик представлял районы Гагаринский, Ломоносовский, Академический и часть района Проспект Вернадского.

25 января мэр города Новосибирска Анатолий Локоть официально ушел в отставку. В декабре 2023 года чиновник взял отпуск с последующим сложением с себя полномочий в связи с переходом на другую работу.

За день до этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Юрия Короткого с поста первого заместителя главы Росфинмониторинга. О том, кто займет эту должность после его ухода, не сообщалось.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отправил в отставку своего заместителя.

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