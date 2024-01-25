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В США сравнили президентские сроки Байдена и Трампа

Ведущий Fox Хэннити: при Трампе был мир, а при Байдене у нас война

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Reuters

Ведущий Fox News Шон Хэннити сравнил президентские сроки Джо Байдена и Дональда Трампа. В эфире он заявил, что при действующем главе государства «американскую демократию разрывают в клочья».

«При президенте Трампе у нас был мир. При Байдене у нас война. При Трампе у нас почти не было инфляции и рекордно низкие процентные ставки. При Байдене американцы подвергаются давлению каждый божий день. 60% американцев сейчас живут от зарплаты до зарплаты», — сказал Хэннити.

Он отметил, что при республиканце в США были безопасные границы и контролируемая миграция, в отличие от текущего кризиса. Ведущий также подчеркнул, что при Джо Байдене в стране стало недоступно жилье и зафиксирован рост количества бездомных.

«При Джо Байдене все, о чем вы только можете подумать, становится хуже», — констатировал Хэннити.

До этого кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин любят свои страны и желают им успеха, в отличие от нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена.

Ранее Трамп сравнил Байдена с десятью худшими президентами в истории США.

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