Трамп сравнил Байдена с десятью худшими президентами в истории США

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена с десятью худшими президентами в истории Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

Мнением о действующем президенте Штатов Трамп поделился, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где 23 января состоятся первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии

«Если вы выберете десять худших президентов в истории нашей страны и сложите разрушения, которые они нанесли Соединенным Штатам, они будут далеки от того, что сделал Байден. Позор в Афганистане, худший момент в истории. Посмотрите на границу, мы позволяем приезжать в нашу страну со всего мира», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что Америкой управляют либо глупые люди, любо те, кто ее ненавидит. Также экс-глава США назвал Джо Байдена угрозой демократии и обвинил его в некомпетентности.

До этого Дональд Трамп отмечал, что США превратились в свалку для остального мира из-за некомпетентности Байдена. По его мнению, демократия в Соединенных Штатах в опасности. Он также высказывал мнение, что у нынешнего президента Штатов были хорошие намерения, но в итоге он «разрушил» страну.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.