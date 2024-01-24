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Шольц и Зеленский провели телефонный разговор

Шольц и Зеленский хотят скоро завершить переговоры по гарантиям безопасности

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Fabrizio Bensch/Reuters

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, они обсудили «политическую, военную и гуманитарную ситуацию» на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Шольц и Зеленский договорились в ближайшее время завершить переговоры по соглашению об обязательствах в области безопасности и поддержки в соответствии с реализацией совместного заявления G7 от июля 2023 года.

Хебештрайт подчеркнул, что президент Украины проинформировал канцлера о последствиях недавних ударов со стороны Российской Федерации, а также поблагодарил правительство Германии за военную поддержку Киева.

До этого вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о существовании реальной опасности ослабления поддержки Украины со стороны Запада.

До этого советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что страна в случае отсутствия помощи от Запада будет обращаться к внутренним заимствованиям.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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