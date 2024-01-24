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Орбан в разговоре со Столтенбергом заявил, что поддерживает вступление Швеции в НАТО

Орбан заявил, что венгерское правительство поддерживает вступление Швеции в НАТО

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором заявил, что правительство поддерживает членство Швеции в альянсе и предложит ратифицировать соглашение «при первой возможности». Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я подтвердил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности», — написал Орбан.

23 января Bloomberg сообщил, что парламент Турции одобрил принятие Швеции в состав НАТО. Ожидается, что в скором времени заявление Стокгольма будет направлено на подпись президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

В настоящее время в Североатлантическом альянсе остается одна страна, которая еще не одобрила вступление королевства в организацию. По словам авторов материала, речь идет о Венгрии.

Ранее генсек НАТО поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции.

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