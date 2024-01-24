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Генсек НАТО поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции

Генсек НАТО Столтенберг поприветствовал решение Турции по членству Швеции

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО, передает РИА Новости.

«Я приветствую голосование Великого национального собрания Турции за ратификацию членства Швеции в НАТО», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что рассчитывает, что Венгрия также как можно скорее завершит процесс ратификации.

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая 2023 года. Финляндия вступила в блок, однако Швецию не пускали Турция и Венгрия, которые пока не ратифицировали заявку страны.

Великое национальное собрание (парламент) Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов инициативу поддержали 287, 55 выступили против , еще четверо воздержались. Теперь документ будет направлен на подпись президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что место его страны — в НАТО.

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