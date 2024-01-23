Песков оценил возможность скорого визита Путина в КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность визита российского лидера Владимира Путина в Северную Корею в ближайшее время. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, до конца марта визита в КНДР у Путина в планах нет.

Ранее в КНДР заявили о готовности президента Российской Федерации Владимира Путина в ближайшее время посетить страну в ответ на визит ее председателя Ким Чен Ына во Владивосток в сентябре 2023 года. Утверждается, что Путин мог бы сообщить об этом главе МИД КНДР Цой Сон Хи во время его визита в Россию 15-17 января. В Пхеньяне также назвали президента России Владимира Путина самым близким другом корейского народа.

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина посетить с официальным визитом КНДР и Турцию. Он заявил, что пока с точными датами не определились. Этот вопрос обсуждается по дипломатическим каналам.

Ранее сообщалось, что США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству РФ и КНДР.