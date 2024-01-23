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Качиньский планирует покинуть руководство партии «Право и справедливость»

Onet: Качиньский планирует покинуть пост главы партии «Право и справедливость»

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Czarek Sokolowski/AP

Ярослав Качиньский, лидер польской партии «Право и справедливость» в следующем году планирует покинуть занимаемую должность, чтобы передать руководство молодому поколению. Об этом пишет Onet со ссылкой на источники.

Как следует из текста, Качиньский сообщил коллегам, что покинет пост руководителя партии и не будет определять, кто должен стать преемником. Об этом он рассказал ближайшему кругу коллег несколько недель назад, попросив не разглашать информацию, отмечается в материале.

«Съезд партии, запланированный на первую половину 2025 года, который изначально должен был состояться в этом году, решит, кто станет новым президентом партии «Право и справедливость», — пишет Onet.

Такое развитие событий означает, что в партии уже сейчас начнется борьба за должность, считает издание. Основными кандидатами считаются экс-премьер Матеуш Моравецкий, бывший министр обороны Мариуш Блащак, Беата Шидло и Пшемыслав Чарнек.

До этого опрос показал, что большинство поляков считают, что лидер правящей крайне правой партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский должен покинуть занимаемую должность.

Ранее в Польше указали на «полное вырождение» Евросоюза.

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