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В Польше указали на «полное вырождение» Евросоюза

Экс-премьер Польши Качиньский указал на полное вырождение Европейского союза

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Czarek Sokolowski/AP

Лидер партии «Право и справедливость», бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Европейский союз (ЕС) находится в состоянии «полного вырождения». Его слова передает ТАСС.

«Европейский союз сегодня находится в состоянии полного вырождения», — заявил Качиньский.

С его точки зрения, вся борьба Евросоюза за верховенство права в Польше является «одной большой комедией».

«Речь шла о том, что управляли не те, кто был нужен [Польше]», — подчеркнул он.

Такую точку зрения он высказал на фоне отсутствия реакции со стороны Евросоюза на арест экс-министра МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика, а также ликвидации государственных СМИ действующим правительством Дональда Туска.

До этого агентство Bloomberg писало, что арест экс-министра МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика, которые были задержаны в президентском дворце в Варшаве, ведет к углублению конституционного кризиса в стране после того, как на выборах победили «проевропейцы» во главе с Дональдом Туском.

Ранее бывшая правящая партия Польши устроила протест в Варшаве.

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